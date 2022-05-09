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«Остуджені голови». Олімпійський чемпіон-2020 Нікіта Нагорний очолив ходу юнармії на параді перемоги на червоній площі

Титулований гімнаст підтримує кровавий терор на території України
Спортивная гимнастика
13:10
«Остуджені голови». Олімпійський чемпіон-2020 Нікіта Нагорний очолив ходу юнармії на параді перемоги на червоній площі
Нікіта Нагорний / Фото - Facebook
Російський гімнаст Нікіта Нагорний взяв участь у параді перемоги у москві. 

Титулований спортсмен пройшов червоною площею, очоливши ходу юнармії – військово-патріотичного громадського руху.

Нагадаємо, що Нагорний є олімпійським чемпіоном Токіо-2020 та неодноразовим чемпіоном світу та Європи зі спортивної гімнастики. У юнармії він обіймає посаду начальника головного штабу.

Напередодні відомий український гімнаст Олег Верняєв опублікував чергове ганебне висловлювання свого колеги по цеху Максима Василенка.
Владимир Кириченко
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Новости: Спортивная гимнастика

«Остуджені голови». Олімпійський чемпіон-2020 Нікіта Нагорний очолив ходу юнармії на параді перемоги на червоній площі
«Остуджені голови». Олімпійський чемпіон-2020 Нікіта Нагорний очолив ходу юнармії на параді перемоги на червоній площі
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