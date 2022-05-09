Вместо триколора буква Z. Гимнаст из рф поднялся на пьедестал вместе с украинцем на КМ по спортивной гимнастике
«Остуджені голови». Олімпійський чемпіон-2020 Нікіта Нагорний очолив ходу юнармії на параді перемоги на червоній площі
Титулований гімнаст підтримує кровавий терор на території України
13:10
Нікіта Нагорний / Фото - FacebookРосійський гімнаст Нікіта Нагорний взяв участь у параді перемоги у москві.
Титулований спортсмен пройшов червоною площею, очоливши ходу юнармії – військово-патріотичного громадського руху.
Нагадаємо, що Нагорний є олімпійським чемпіоном Токіо-2020 та неодноразовим чемпіоном світу та Європи зі спортивної гімнастики. У юнармії він обіймає посаду начальника головного штабу.
Напередодні відомий український гімнаст Олег Верняєв опублікував чергове ганебне висловлювання свого колеги по цеху Максима Василенка.