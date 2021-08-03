Пахнюк: «Из-за технической ошибки не смог побороться за медаль»

Петр Пахнюк / Фото: noc-ukr.org

Гимнаст Петр Пахнюк прокомментировал результат в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпиаде-2020:



Понимал, что дальше будет тяжело бороться. Это была техническая ошибка, которую я не имел права допускать, ведь остальную программу выполнил хорошо, использовав и именной элемент. Конечно, расстроен, но это – спорт, и для меня попасть в финал – уже достижение.