Последний шанс упущен. Украина впервые в истории осталась без медали Олимпиады в спортивной гимнастике
Пахнюк: «Из-за технической ошибки не смог побороться за медаль»
Олимпийские игры в Токио спортивные гимнастике закончили без наград
3 августа 14:49
Петр Пахнюк / Фото: noc-ukr.org
Гимнаст Петр Пахнюк прокомментировал результат в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпиаде-2020:
Чувствовал себя отлично и физически, и морально. Ничего мне не мешало сегодня. Мне не удалось выполнить упражнение полностью – не выполнил еще один элемент, так что и сложность была ниже.
Понимал, что дальше будет тяжело бороться. Это была техническая ошибка, которую я не имел права допускать, ведь остальную программу выполнил хорошо, использовав и именной элемент. Конечно, расстроен, но это – спорт, и для меня попасть в финал – уже достижение.
Последний шанс упущен. Украина впервые в истории осталась без медали Олимпиады в спортивной гимнастике.