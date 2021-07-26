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Пахнюк: «Считаю результат на Олимпиаде в командном многоборье достойным – за первую тройку бороться тяжело»

Украинец выступит в финалах в личном многоборье и в упражнениях на параллельных брусьях
Olympics Токио-2020
26 июля 20:50
Пахнюк: «Считаю результат на Олимпиаде в командном многоборье достойным – за первую тройку бороться тяжело» Тема дня
Петр Пахнюк / Фото: facebook.com/ugf.org.ua

Петр Пахнюк прокомментировал результат сборной Украины по спортивной гимнастике в командном многоборье на Играх-2020:

Честно, хотел выложиться на 100%, работал на команду. Но это спорт: не все получается. Нам тяжело бороться за первую тройку. Мы знали, что в восьмерке можем пройти несколько команд. В квалификации были восьмыми, в финале – седьмыми. Я все равно считаю это достойным результатом.

Пахнюк пробился в финалы Игр-2020 в упражнениях на параллельных брусьях и в личном многоборье.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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Теги

Петр Пахнюк сборная Украины (спортивная гимнастика)

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