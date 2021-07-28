Пахнюк: «У меня была только одна ошибка сегодня – на брусьях. Наверное, устал»

Петр Пахнюк / Фото: gymnovosti.com/

Украинский гимнаст Петр Пахнюк прокомментировал свое неудачное выступление в мужском многоборье на Олимпийских играх в Токио.



После последнего упражнения был доволен прошедшим многоборьем. Мы провели хорошую работу. Я работал на команду все эти дни... Понимал, что в тройку мне не хватает. Поэтому я сосредоточивал внимание на параллельных брусьях: у меня через неделю финал. Первая часть удалась хорошо, а в другой, наверное, усталость.

Мы уже третий раз идем многоборье через день. Видел, что фавориты также на своих снарядах ошибались. Тот самый тайванец, который попал на коня-махи с первым результатом, кажется, дважды ошибся на нем. Возможно, ребята устали и я. Это гимнастика. Никогда не знаешь, как все будет».