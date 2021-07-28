Пахнюк: «У меня была только одна ошибка сегодня – на брусьях. Наверное, устал»
Украинский гимнаст Петр Пахнюк прокомментировал свое неудачное выступление в мужском многоборье на Олимпийских играх в Токио.
«Мне удалось все исправить после командного дня. У меня была только одна ошибка сегодня – на брусьях. Наверное, устал. Не знаю, что сыграло. Много разных причин. Мозоль сорвался... Немного не хватило.
После последнего упражнения был доволен прошедшим многоборьем. Мы провели хорошую работу. Я работал на команду все эти дни... Понимал, что в тройку мне не хватает. Поэтому я сосредоточивал внимание на параллельных брусьях: у меня через неделю финал. Первая часть удалась хорошо, а в другой, наверное, усталость.
Мы уже третий раз идем многоборье через день. Видел, что фавориты также на своих снарядах ошибались. Тот самый тайванец, который попал на коня-махи с первым результатом, кажется, дважды ошибся на нем. Возможно, ребята устали и я. Это гимнастика. Никогда не знаешь, как все будет».
Напомним, Пахнюк по итогам многоборья занял 19-ю позицию, а Илья Ковтун стал 11-м.
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