Подкопаєва: «Прекрасна, мирна країна, яка була на шляху до світлого майбутнього, тепер розривається російськими ракетами»

Лілія Подкопаєва / Фото - Instagram

Дворазова чемпіонка світу та Олімпійських ігор Лілія Подкопаєва в інтерв’ю International Gymnast Online зізналася, що до останнього не вірила в те, що росія нападе на Україну:

До останнього моменту я не вірила, що ця війна можлива, і, що цей безжальний напад на Україну забере стільки невинних життів. Колись прекрасна, мирна країна, яка була на шляху до світлого майбутнього, хоча часом і дуже вибоїстого шляху, тепер розривається російськими ракетами.

Картинки, які ми щодня бачимо з України, розбивають серце, і наш моральний обов’язок – допомогти Україні та українському народу всім, чим ми можемо».