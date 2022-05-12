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Подкопаєва: «Прекрасна, мирна країна, яка була на шляху до світлого майбутнього, тепер розривається російськими ракетами»

Дворазова олімпійська чемпіонка висловилася з приводу війни в Україні
Спортивная гимнастика
19:58
Подкопаєва: «Прекрасна, мирна країна, яка була на шляху до світлого майбутнього, тепер розривається російськими ракетами»
Лілія Подкопаєва / Фото - Instagram

Дворазова чемпіонка світу та Олімпійських ігор Лілія Подкопаєва в інтерв’ю International Gymnast Online зізналася, що до останнього не вірила в те, що росія нападе на Україну:

«Щодня ми бачимо, як світові лідери та високопосадовці відвідують Київ і надають підтримку президенту України Володимиру Зеленському, який став справжнім героєм для українців і символом мужності для світу. Я закликаю всіх продовжувати надсилати пожертви надійним організаціям та підтримувати українців у будь-який можливий спосіб.

До останнього моменту я не вірила, що ця війна можлива, і, що цей безжальний напад на Україну забере стільки невинних життів. Колись прекрасна, мирна країна, яка була на шляху до світлого майбутнього, хоча часом і дуже вибоїстого шляху, тепер розривається російськими ракетами.

Картинки, які ми щодня бачимо з України, розбивають серце, і наш моральний обов’язок – допомогти Україні та українському народу всім, чим ми можемо».

Нагадаємо, 15-річна українська гімнастка Даніела Батрона розповіла, як виступала, незважаючи на переживання через війну на Батьківщині.

Сергей Лукьяненко
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