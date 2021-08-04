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Радивилов: «В подготовке к Олимпиаде была масса проблем. Атмосфера внутри ужасная»

Украина впервые осталась без медали в спортивной гимнастике
Olympics Токио-2020
4 августа 22:50
Радивилов: «В подготовке к Олимпиаде была масса проблем. Атмосфера внутри ужасная»
Игорь Радивилов / фото - Getty Images

Чемпион Европы в опорном прыжке Игорь Радивилов прокомментировал результат Олимпийских игр-2020, на которых Украина впервые в истории осталась без медали в спортивной гимнастике.

Украинец раскритиковал подготовку и атмосферу в сборной. Радивилов заявил, что не планирует завершать карьеру.

«Олимпийские игры – это самые важные соревнования для любого спортсмена. Я был на пике формы, но допустил досадную ошибку. В подготовке была масса проблем. Атмосфера внутри ужасная. Я испытывал постоянное давление. Мы с тренером не могли сконцентрироваться на подготовке.

Спортсмены не должны так готовиться к главному старту четырехлетия. И в то же время я вынес из этого хороший урок. Хочу сказать громко. Я тут. Я никуда не ухожу. Я продолжаю свой путь. И я дойду.

Спасибо моей семье, тренеру, друзьям, всем, кто переживает со мной взлеты и падения, тем, кто помогает не опускать руки и идти вперед».  

Олимпийское золото для Израиля принес гимнаст из Днепра.

Антон Кривенко
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