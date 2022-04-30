«Сегодня это мой фронт». Ковтун стремится, чтобы благодаря его победам гимн Украины звучал во всем мире

Гимнаст завоевывал золото на всех этапах Кубка мира в 2022 году

Фото: Thomas Schreyer Бронзовый призер чемпионата мира Илья Ковтун в интервью пресс-службе международной федерации гимнастики рассказал о своих задачах, пока в Украине идет полномасштабная война:

Я стараюсь сосредоточиться на этом коротком олимпийском цикле, на подготовке к Олимпийским играм-2024. А дальше на все воля Божья. Я буду набираться терпения и работать, потому что очень хочу продолжить профессиональную карьеру еще на один олимпийский цикл. Впоследствии я отучусь на тренера и обязательно вернусь в Украину. Именно так я могу и должен поддерживать и вдохновлять нас, украинцев. Сегодня это мой фронт борьбы за мой народ. Достойно представлять нашу страну и сделать так, чтобы гимн Украины громко звучал во всем мире. Напомним, что Ковтун в текущем сезоне завоевал золото на всех четырех этапах Кубка мира в упражнениях на параллельных брусьях.

Олег Шумейко-младший