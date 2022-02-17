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Симона Байлс получила предложение руки и сердца от игрока НФЛ

Гимнастка не может дождаться своей свадьбы
Спортивная гимнастика
15:33
Симона Байлс получила предложение руки и сердца от игрока НФЛ
Симона Байлс и Джонатан Оуэнс / Фото: Инстаграм

Четырехкратная олимпийская чемпионка в гимнастике Симона Байлс собщила в Instagram, что получила предложение руки и сердца от игрока НФЛ из «Хьюстона» Джонатана Оуэнса.

«Самое простое «Да».

Я не могу дождаться, чтобы провести с тобой всю жизнь, поскольку ты – это все, о чем я мечтала, и даже больше. Давай поженимся».


Напомним, украинец оказался среди претендентов на титул лучшему гимнасту года.
Карен Агабекян
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