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Симона Байлс получила предложение руки и сердца от игрока НФЛ
Гимнастка не может дождаться своей свадьбы
15:33
Симона Байлс и Джонатан Оуэнс / Фото: Инстаграм
Четырехкратная олимпийская чемпионка в гимнастике Симона Байлс собщила в Instagram, что получила предложение руки и сердца от игрока НФЛ из «Хьюстона» Джонатана Оуэнса.
«Самое простое «Да».
Я не могу дождаться, чтобы провести с тобой всю жизнь, поскольку ты – это все, о чем я мечтала, и даже больше. Давай поженимся».
Напомним, украинец оказался среди претендентов на титул лучшему гимнасту года.