Симона Байлс получила предложение руки и сердца от игрока НФЛ

Симона Байлс и Джонатан Оуэнс / Фото: Инстаграм

Четырехкратная олимпийская чемпионка в гимнастике Симона Байлс собщила в Instagram, что получила предложение руки и сердца от игрока НФЛ из «Хьюстона» Джонатана Оуэнса.



Я не могу дождаться, чтобы провести с тобой всю жизнь, поскольку ты – это все, о чем я мечтала, и даже больше. Давай поженимся».