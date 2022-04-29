«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Украинский гимнаст опубликовал странный пост в соцсетях
07:57
Максим Василенко
Победитель Олимпиады в Рио спортивный гимнаст Олег Верняев сделал скриншот публикации своего «коллеги по цеху» из Херсона Максима Василенко, выступающего за сборную Украины в вольных упражнения и на перекладине, подписав его:
«Вот так человек, который выступал за сборную Украины пишет у себя в соцсетях. Пусть я буду плохим, но страна должна знать своих «героев» в лицо.
Отметим, что у Василенко пост про «украинские ракеты» уже отсутствует.
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