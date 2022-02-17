Украинец оказался среди претендентов на титул лучшему гимнасту года

Ковтун в 2021-м году успешно выступал в многоборье

Илья Ковтун

18-летний украинец Илья Ковтун попал в перечень кандидатов на звание лучшего гимнаста года.



Голосование Европейского гимнастического союза проходит в четырех категориях, являющихся олимпийскими дисциплинами: мужская спортивная гимнастика, женская спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте.

В каждой категории по 5 спортсменов.

В 2021 году Ковтун выиграл бронзу чемпионата Европы в личном многоборье, был третьим в многоборье на чемпионате мира и занял 11-е место в многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Также в честь Ковтуна назвали элемент в спортивной гимнастике.

Голосование за лучшего гимнаста длится до 22 февраля 2022.