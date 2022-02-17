Ковтун: «В юниорской гимнастике ты больше выступаешь для зрителя, а во взрослой – это уже целое шоу»
Украинец оказался среди претендентов на титул лучшему гимнасту года
Ковтун в 2021-м году успешно выступал в многоборье
14:55
Илья Ковтун
18-летний украинец Илья Ковтун попал в перечень кандидатов на звание лучшего гимнаста года.
Голосование Европейского гимнастического союза проходит в четырех категориях, являющихся олимпийскими дисциплинами: мужская спортивная гимнастика, женская спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте.
В каждой категории по 5 спортсменов.
В 2021 году Ковтун выиграл бронзу чемпионата Европы в личном многоборье, был третьим в многоборье на чемпионате мира и занял 11-е место в многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Также в честь Ковтуна назвали элемент в спортивной гимнастике.
Голосование за лучшего гимнаста длится до 22 февраля 2022.
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