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Украинцы завоевали 4 медали на Кубке мира в Египте

2 золота, серебро и бронзу
Спортивная гимнастика
12:53
Украинцы завоевали 4 медали на Кубке мира в Египте
Фото: facebook.com/minmolodsport

В Каире, Египет, завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Четыре представителя Украины завоевали медали на соревнованиях:

ЗолотоИлья Ковтун (параллельные брусья), Юлия Касьяненко (упражнения на бревне).

СереброНазар Чепурный (опорный прыжок)

Бронза Даниэла Батрона (упражнения на бревне)

Напомним, что на предыдущем этапе Кубка мира Ковтун также завоевал золото, а Батрона – серебро и бронзу.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Назар Чепурный Илья Ковтун Даниэла Батрона

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