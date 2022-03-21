Ковтун: «Русский народ слеп и зомбирован – мы даем им возможность вырваться из рук тирана»
Украинцы завоевали 4 медали на Кубке мира в Египте
2 золота, серебро и бронзу
12:53
Фото: facebook.com/minmolodsport
В Каире, Египет, завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
Четыре представителя Украины завоевали медали на соревнованиях:
Золото – Илья Ковтун (параллельные брусья), Юлия Касьяненко (упражнения на бревне).
Серебро – Назар Чепурный (опорный прыжок)
Бронза – Даниэла Батрона (упражнения на бревне)
Напомним, что на предыдущем этапе Кубка мира Ковтун также завоевал золото, а Батрона – серебро и бронзу.