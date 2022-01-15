«В команде произошел раскол, и кто-то ему затулил». Почему у Верняева нашли допинг?

Из-за дисквалификации олимпийский чемпион пропустил Игры в Токио

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Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук во время разговора на Youtube-канале «Пряма червона» коснулся темы с олимпийским чемпионом Рио-2016 по спортивной гимнастике Олегом Верняевым.

Шевчук, который хорошо общается с гимнастом, рассказал, каким образом в организм Верняева попал допинг:

«Верняев – олимпийский чемпион. Сложная и непонятная ситуация. Я с ним хорошо общаюсь, это самородок украинского спорта. Его версия, что у них в команде произошел раскол и кто-то ему затулил туда. Все может быть, реально».

Напомним, в начале 2021 года в анализах Верняева нашли мельдоний. Впоследствии его дисквалифицировали на четыре года. По этой причине гимнаст пропустил Олимпийские игры-2020 в Токио.

Известно, что внутри сборной Украины по спортивной гимнастике существует конфликт, однако его детали никто из причастных не разглашает.



При этом недавно Верняев заявил, что из-за нездоровой атмосферы в сборной он может сменить гражданство.