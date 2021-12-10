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Он уникум. В честь 18-летнего украинского гимнаста назвали элемент

Илья Ковтун уже является призером чемпионата мира
Спортивная гимнастика
20:10
Он уникум. В честь 18-летнего украинского гимнаста назвали элемент

В спортивной гимнастике на параллельных брусьях появился новый элемент, который был назван в честь 18-летнего украинца Ильи Ковтуна. Об этом в Facebook сообщила его тренер Ирина Надюк:

«Ну что, мой мальчик?!

Искренне, теперь уже официально, поздравляю тебя с твоим именным элементом в гимнастике на параллельных брусьях!!! Большинство канонов нами перечеркнуто, а теперь и навсегда вписана твоя фамилия в правилах спортивной гимнастики, теперь есть элемент «Ковтун»!!! Хотя, конечно, совершенно не на такую группу сложности мы рассчитывали...

P.S. Искренне настоящее отдельное спасибо Максиму Викторовичу Моргунову за элемент «Ковтун», так как именно Вашими руками творились эти наши шаги!!!»


Напомним, в столь молодом возрасте Ковтун уже успел попасть в финал Олимпийских игр, а также завоевать медаль чемпионата мира.

Сергей Остапенко
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Илья Ковтун

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