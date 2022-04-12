«Ватное болото!» Подкопаева – о россиянине-«зигуне»

Лилия Подкопаева

Вслед за борцом Жаном Беленюком, скандальную историю с зигованием российского картингиста, не обошла вниманием и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева:

А вчера Северюхин заявил, что "не может объяснить, как это получилось".





Вот и те, кто сегодня поддерживает нацистский режим Путина, потом будут скулить «мы не можем объяснить, как это получилось». Ватное болото!»