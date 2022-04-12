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Стронгмен. Чемпионат Украины 2020

«Ватное болото!» Подкопаева – о россиянине-«зигуне»

Олимпийская чемпионка прокомментировала нацистский скандал
Спортивная гимнастика
19:38
«Ватное болото!» Подкопаева – о россиянине-«зигуне»
Лилия Подкопаева

Вслед за борцом Жаном Беленюком, скандальную историю с зигованием российского картингиста, не обошла вниманием и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева:

«Позавчера российский гонщик Северюхин зиганул на чемпионате Европы по картингу.

А вчера Северюхин заявил, что "не может объяснить, как это получилось".

Вот и те, кто сегодня поддерживает нацистский режим Путина, потом будут скулить «мы не можем объяснить, как это получилось». Ватное болото!»



 Напомним, что несмотря на извинения Северюхина, команда сразу же рассталась с гонщиком.

Источник: XSPORT
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Жан Беленюк Лилия Подкопаева

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