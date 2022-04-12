«Ватное болото!» Подкопаева – о россиянине-«зигуне»
Олимпийская чемпионка прокомментировала нацистский скандал
19:38
Лилия Подкопаева
Вслед за борцом Жаном Беленюком, скандальную историю с зигованием российского картингиста, не обошла вниманием и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева:
«Позавчера российский гонщик Северюхин зиганул на чемпионате Европы по картингу.
А вчера Северюхин заявил, что "не может объяснить, как это получилось".
Вот и те, кто сегодня поддерживает нацистский режим Путина, потом будут скулить «мы не можем объяснить, как это получилось». Ватное болото!»
Напомним, что несмотря на извинения Северюхина, команда сразу же рассталась с гонщиком.
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