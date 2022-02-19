Верняев: «Я 100% уверен, что это был анонимный донос на меня. Подловили, сыпанули что-то и сделали звонок»
Верняев: «Хочу попробовать себя в роли тренера сборной Украины»
Чемпион Рио-2016 – о возможном возобновлении карьеры
11:41
Олег Верняев / Фото - Getty ImagesОлимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев в эфире канал KyivFM на YouTube рассказал о дальнейших карьерных планах.
«Разные моменты, разные ситуации были. Сейчас по сути особо ничем не занимался все это время, но у меня скоро, плюс-минус, должно заканчиваться это мое следствие, и я буду понимать или у меня остается 4 года или мне скостят».
«Если мне скостят срок, то тогда я начну, опять-таки, в ускоренном режиме, в строгом возвращаться в зал и готовиться под окончание этого срока дисквалификации».
«Если нет, то буду скорее всего начинать учиться работать со своим тренером (Геннадием Сартинским) и переходить, пытаться… Хочу попробовать себя в роли тренера сборной. Пока есть время поработать со своим тренером, под его руководством, как говорится».
«Потому что я всегда смотрел с колокольни как спортсмен и не понимал этого. Сейчас это все переигрывается на 180 градусов и мне нужно совсем, с другой стороны, смотреть. И вроде бы я всю эту гимнастику вдоль и поперек знаю, но это совсем другое».
Также Верняев рассказал, как получил положительный результат допинг-теста.