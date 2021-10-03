Верняев: «Луческу оживил «Динамо»

Фото: Facebook Верняева

Олимпийский чемпион-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев на YouTube-канале Football Hub рассказал, как относится к «Динамо»:

Поздравляю, когда они международные матчи выигрывают. Я за адекватную конкуренцию, а не так, как многие мои знакомые, которые или туда, или сюда, остальное не существует.

А Луческу, конечно, оживил «Динамо». Все время тренера менялись, а Мистер их нормально взбодрил».