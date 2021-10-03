Беленюк: «Такими спортсменами, как Верняев, не разбрасываются»
Верняев: «Луческу оживил «Динамо»
Олимпийский чемпион является болельщиком «Шахтера»
3 октября 20:35
Фото: Facebook Верняева
Олимпийский чемпион-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев на YouTube-канале Football Hub рассказал, как относится к «Динамо»:
«Это спорт. Без поражений нет побед. В последнее время я познакомился со многими ребятами из «Динамо». У меня нету такого, что если «Динамо», то это категорически «нет». Ребята выиграли, я могу их только поздравить.
Поздравляю, когда они международные матчи выигрывают. Я за адекватную конкуренцию, а не так, как многие мои знакомые, которые или туда, или сюда, остальное не существует.
А Луческу, конечно, оживил «Динамо». Все время тренера менялись, а Мистер их нормально взбодрил».
Верняев является поклонником «Шахтера».
Напомним, в начале года гимнаст получил четырехлетнюю дисквалификацию. Недавно он признался, что в сборной Украины существует конфликт, из-за которого он может сменить спортивное гражданство.