Верняев – о бронзе Ковтуна: «Эти люди работают, а другие только пи..ят?»

Фото: Instagram Верняева

Олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев прокомментировал бронзовую медаль 18-летнего Ильи Ковтуна на чемпионате мира.

Сначала Верняев сделал пост в Instagram:

Можно было бы сказать, что это историческая медаль, но нет, скорее всего – это результат системной стабильной работы людей, которые, пашут в зале, а не рассказывают, что им всегда кто-то мешает.

Хочу поздравить всю нашу команду. Конечно, смотреть соревнования сложнее чем выступать, но очень горжусь вами.

В 18 лет выиграть такую важную медаль многоборья на чемпионате мира, это уже круто».