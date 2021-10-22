Верняев – о бронзе Ковтуна: «Эти люди работают, а другие только пи..ят?»
Олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев прокомментировал бронзовую медаль 18-летнего Ильи Ковтуна на чемпионате мира.
Сначала Верняев сделал пост в Instagram:
«Ой, что творится.
Можно было бы сказать, что это историческая медаль, но нет, скорее всего – это результат системной стабильной работы людей, которые, пашут в зале, а не рассказывают, что им всегда кто-то мешает.
Хочу поздравить всю нашу команду. Конечно, смотреть соревнования сложнее чем выступать, но очень горжусь вами.
В 18 лет выиграть такую важную медаль многоборья на чемпионате мира, это уже круто».
Через несколько минут Верняев также опубликовал «инстаграм-сторис»:
«Вопросы есть? Сколько еще нужно доказывать, что эти люди работают, а другие только пи..ят?
А страдают от этого те, кто всю жизнь выступал за Украину, а не за другие страны».
Известно, что внутри сборной Украины по спортивной гимнастике существует конфликт, однако его детали никто из причастных не разглашает.
При этом недавно Верняев заявил, что из-за нездоровой атмосферы в сборной он может сменить гражданство.
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