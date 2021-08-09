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Верняев: «Обещаю, я сделаю все, что от меня возможное, чтобы доказать свою правоту»

Титулованный украинский гимнаст – о своем отстранении
Спортивная гимнастика
13:19
Верняев: «Обещаю, я сделаю все, что от меня возможное, чтобы доказать свою правоту»
Олег Верняев / Фото - gettyimages
Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастики Олег Верняев в Instagram рассказал о своем отстранении от участия в соревнованиях на 4 года.

«Практически четыре недели назад я писал о решении арбитража GEF дисквалифицировать меня на четыре года. За эти четыре недели моя жизнь круто поменялась: я узнал, кто искренне меня поддерживал, а кто был рядом просто так. Что ж, значит, такой у меня сейчас в жизни этап. Этап тестирования меня на прочность. Я обещал, что не опущу руки и обжалую решение, с которым не согласен. Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS и сейчас ждем открытия производства. Буду информировать вас о ходе дела, насколько это будет возможным. Спасибо за поддержку тем, кто верит в меня! Обещаю, я сделаю все, что от меня возможно, чтобы доказать свою правоту!».



Напомним, Верняев пропустил Игры-2020 из-за дисквалификации. В крови титулованного украинского спортсмена нашли следы мельдония.
Владимир Кириченко
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Теги

Олег Верняев сборная Украины (спортивная гимнастика) допинг

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