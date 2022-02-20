Верняев рассказал о подковерных играх в сборной Украины по гимнастике

Олег Верняев / Фото: скрин-шот

Олимпийский чемпион Олег Верняев в эфире KyivFM рассказал о сложной ситуации в национальной сборной.



У меня были разговоры еще до тестов. Я предупреждал за 2-3 месяца, что у нас что-то творится не так. Что у нас начинаются грязные игры.

У нас разделилась сборная, грубо говоря. 25 человек с одной стороны и 4 с другой. Начали писать письма, что, у нас есть старший тренер Надюк Ирина Владимировна, она вела на тот момент всю молодежную сборную, что она угнетает взрослых мальчиков, которым по 30 лет, она мешает им работать, она их чуть-ли не обзывает.

Если бы я вот так вот пришел в Министерство и написал на женщину или на 17-летнего пацана, что они мне мешают тренироваться, то я сгорел бы со стыда. Я бы даже не допустил такого. А у нас это пошло все. Всякие разговоры. У нас же люди думают, что если они заграницей кому-то что-то рассказали, то до нас это не дойдет. И началась вся эта грязь с их стороны, что «Они – плохие. Нас ущемляют. Нас хотят убрать с Олимпийских игр». Такого не было.

Просто из-за переноса Токио на один год у нас добавилось двое молодых, претендовавших на попадание в состав и вот тут, как говорится, понеслось».