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Верняев: «Я 100% уверен, что это был анонимный донос на меня. Подловили, сыпанули что-то и сделали звонок»

Титулованный гимнаст – о дисквалификации из-за положительного допинг-теста
Спортивная гимнастика
10:22
Верняев: «Я 100% уверен, что это был анонимный донос на меня. Подловили, сыпанули что-то и сделали звонок»
Олег Верняев / Фото - Getty Images
Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев в эфире канал KyivFM на YouTube рассказал, как получил положительный результат допинг-теста.

«Это было межсезонье. У нас соревнований не было до этого с марта и ближайшие были в декабре. То есть это не за месяц до соревнований, когда начинается очень жесткий режим и все это самое. Это был расслабленный момент, набирание формы. Плюс я тогда повредил плече и почти не тренировался, я только качался и чуть-чуть прыгал. В нашем виде спорта, если ты повредил руки, то ты можешь заниматься ногами, если ты ударил ноги, то можешь делать все то, что на руках, то есть у нас разнообразие большое. Я тогда чуть-чуть травмировал плече и просто стал себя поддерживать – качаться и все».


«Получилось так, что у меня приходит тест 10-го и 26-го (ноября), то есть 2 теста в такой короткий срок никогда не проверяют».


«Я долгое время стою на допинг-контроле и меня в принципе раз в месяц проверяют на протяжении пяти лет. Они, не предупреждая приходят раз в месяц, и я знаю, что раз в месяц ко мне придут по любому, к гадалке не ходи».


«Зная это и принимая это настолько нужно быть глупым, настолько неадекватным человеком. Это не то, что я себя защищаю, потому что я знаю, как это все со стороны выглядит, но нет. Это надо быть просто неразумным человеком. Все мое окружение знает даже мое отношение к таблеткам от головы, потому что я боюсь все пить, потому что не знаю, чего мне ожидать».


«Получается так, что ко мне приходят 10-го числа проверять, мне приходит в течении недели ответ, что все нормально, негативный тест, и ко мне сразу же приходят 26-го числа. В декабре мне приходит письмо, что у меня найден мельдоний».


«Я в этот момент, когда еще лечил плече, я разговаривал с врачом, это врач, который работал со сборной баскетбола, то есть это человек толковый, я ему рассказываю без подробностей ситуацию, что вот, 2 теста за 2 недели. «Так это ж анонимный донос», – говорит он. А я сам такого не знал. Он говорит: «У нас же как, во всех федерациях одна и та же система, тебя кто-то подловил, сыпанул что-то, делают звонок в международную федерацию или антидопинговый центр Украины и говорят, что подозревают такого-то. Они начинают жестко ловить».


«То есть я говорю, что 2 теста за 2 недели никогда не было. Я 100% уверен, что это донос».


Напомним, в начале 2021 года в анализах Верняева нашли мельдоний. Впоследствии его дисквалифицировали на четыре года. По этой причине гимнаст пропустил Олимпийские игры-2020 в Токио.
Владимир Кириченко
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