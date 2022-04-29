«Вы и дальше кричите, что мирных людей не убивают и Украина сама себя бомбит!» Верняев показал россиянам Киев после авиаудара
В результате попадания ракеты в жилой дом один человек погиб и десятки пострадали
20:06
Олег Верняев
Вечером 28-го апреля по Киеву был нанесен авиаудар со стороны российской армии, вражеские ракеты попали в объект и жилой дом рядом: десятки людей пострадали, а под завалами здания нашли тело погибшей журналистки. Гимнаст Олег Верняев заснял последствия бомбежки и обратился к россиянам посредствам своих соцсетей:
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