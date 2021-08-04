Титулованная американская гимнастка Байлз выступит в финале Олимпийских игр в упражнениях на бревне
«Я не ожидала взять медаль на бревне». Байлз высказалась после завоевания седьмой награды Олимпийских игр
Американка завоевала бронзу в индивидуальных упражнениях
3 августа 17:59
Симона Байлз / Фото - gettyimages.comТитулованная американская гимнастка Симона Байлз завоевала седьмую олимпийскую медаль в карьере.
На Играх в Токио 24-летняя Симона завоевала бронзовую медаль в упражнениях на бревне.
За свою карьеру Байлз выиграла четыре золота Игр (команды, многоборье, вольные упражнения и опорный прыжок в Рио-2016), а также выиграла бронзу на бревне в Рио-2016 и серебро Токио-2020 в командных соревнованиях.
24-летняя гимнастка в интервью ESPN поделилась эмоциями после завоевания желанной награды.
«Я не ожидала взять медаль на бревне. Просто хотела выступить на этом снаряде еще один раз. Потому что сама только возможность выступить на Олимпиаде значит для меня очень многое».
Напомним, ранее 24-летняя американка снялась с соревнований в опорном прыжке, брусьях и вольных упражнениях. В личном многоборье четырехкратная чемпионка Рио-2016 также не выступала.
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