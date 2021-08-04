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«Я не ожидала взять медаль на бревне». Байлз высказалась после завоевания седьмой награды Олимпийских игр

Американка завоевала бронзу в индивидуальных упражнениях
Olympics Токио-2020
3 августа 17:59
«Я не ожидала взять медаль на бревне». Байлз высказалась после завоевания седьмой награды Олимпийских игр
Симона Байлз / Фото - gettyimages.com
Титулованная американская гимнастка Симона Байлз завоевала седьмую олимпийскую медаль в карьере.

На Играх в Токио 24-летняя Симона завоевала бронзовую медаль в упражнениях на бревне.

За свою карьеру Байлз выиграла четыре золота Игр (команды, многоборье, вольные упражнения и опорный прыжок в Рио-2016), а также выиграла бронзу на бревне в Рио-2016 и серебро Токио-2020 в командных соревнованиях.

24-летняя гимнастка в интервью ESPN поделилась эмоциями после завоевания желанной награды.

«Я не ожидала взять медаль на бревне. Просто хотела выступить на этом снаряде еще один раз. Потому что сама только возможность выступить на Олимпиаде значит для меня очень многое».


Напомним, ранее 24-летняя американка снялась с соревнований в опорном прыжке, брусьях и вольных упражнениях. В личном многоборье четырехкратная чемпионка Рио-2016 также не выступала.
Владимир Кириченко
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Симона Байлз

Комментарии 1

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4 августа 2021г. 09:29
И кто то хочет рассказать,что это мужикоподобное не принимает допинги?!
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