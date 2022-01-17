Матчи сборной Украины на групповом этапе Евро-2022 пройдут без зрителей
17 января решится судьба Украины на Евро-2022. Команда Биглера сыграет против финалиста минувшего турнира
Матч группового раунда чемпионата Европы в прямом эфире покажет XSPORT
08:57
Мужская сборная Украины по гандболу / Фото - Facebook17 января сборная Украины проведет матч в рамках 3-го тура предварительного раунда Евро-2022.
Подопечные Михаэля Биглера в Сегеде (Венгрия) сыграют против вице-чемпионов Европы-2020 команды Хорватии.
Для того, чтобы выйти в следующий раунд турнира украинцам необходимо побеждать балканцев с разницей +13, и при этом нужно забросить в ворота соперника не менее 28 мячей.
Поединок в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало матча – в 19.00.
Напомним, в первых двух матчах на Евро-2022 сборная Украины проиграла сербам (23:31), а также была разбита французами (23:36).
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