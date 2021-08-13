«Галичанка» выиграла 5-й Кубок Украины в истории
Андронов: «Хочется привезти во Львов побольше иностранных команд, чтобы у болельщиков был интерес к гандболу»
Наставник «Галичанки» – о подготовке к новому сезону
14:57
Виталий Андронов / Фото - XSPORTГлавный тренер «Галичанки» Виталий Андронов в интервью официальному сайту львовского клуба рассказал о подготовке команды к новому сезону.
«Вернулись со сбора во Львов. Новички отлично отработали тренировочную сессию. Терпели, старались. Есть характер, а это самое главное. По другим игрокам «Галичанки» чувствуется прогресс. Если прошлогодний сбор давался им тяжело, то сейчас все было гораздо лучше – нормально переносили нагрузки, быстрее восстанавливались. По предварительной информации, 2 сентября в Запорожье сыграем матч за Суперкубок Украины с херсонской «Днепрянкой». До этого поединка собираемся провести контрольные матчи в Польше, куда поедем 18 августа».
«16-17 октября стартуем в еврокубке матчами с чешским клубом «Годонин». Обе игры пройдут во Львове, что хорошо для болельщиков. Чешская сторона предлагала провести два матча у них, мы ответили тем же, они согласились. Считаю, соперницы нам по силам, их надо проходить. Руководство всегда ставит перед нами задачу побеждать во всех матчах. Мы сами этого хотим. Как справимся — покажет сезон. Хочется показать хорошую и содержательную игру, пройти как можно дальше в еврокубке, привезти во Львов побольше иностранных команд, чтобы у болельщиков был интерес к гандболу. Также планируем выступление в Балтийской лиге. Но пока не имеем информации ни по участникам, ни по расписанию».
Напомним, «Галичанка» в минувшем сезоне стала чемпионом украинской Суперлиги, а также – обладателем национального Кубка.
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