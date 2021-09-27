Андронов: «По ночам Лобановский смотрел американский футбол»
Андронов: «Надеюсь, что Борщенко сможет помочь команде в следующих матчах»
Наставник женской команды Украины – о заявке на стартовые матчи отбора на Евро-2022
27 сентября 13:00
Виталий Андронов / Фото - ФГУГлавный тренер женской национальной сборной Украины Виталий Андронов рассказал о формировании заявки команды накануне стартовых матчей квалификации на Евро-2022. Цитирует наставник официальный сайт ФГУ.
«Ольга Передерий будет с нами на сборах в качестве помощницы тренерского штаба. Мы не можем раскидываться людьми с таким опытом. Также хочу отметить ее личные качества. Оля будет связующим звеном между командой и тренерами. Она с радостью согласилась с нашим предложением, мы хотели поддержать Олю в сложный момент. Я разговаривал с Лилией Горильской из «Сомбатхея». Она восстанавливается, но когда будет в форме, будет приезжать и помогать команде. Говорил и с Аленой Шупик из «Кобежице». Хотел видеть ее на сборе, но она тоже находится в процессе реабилитации и настроена приезжать в будущем. Ирина Компаниец беременна и пока не может нам помочь. Мы посылали вызов в сборную на Викторию Борщенко из «Ростов-Дона». Но в этот раз ее не будет. Надеюсь, она сможет помочь команде в следующих матчах».
Напомним, украинки 7 октября сыграют со сборной Хорватии, а 10-го – с командой Франции.
Заявка Украины на стартовые матчи отбора к Евро-2022.