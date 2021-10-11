Андронов: «Победа над Францией была в руках, она была такой реальной, но ускользнула»

Наставник сборной Украины – о матче с триумфатором Игр в Токио-2020



Виталий Андронов / Фото - ФГУ Главный тренер женской сборной Украины Виталий Андронов в интервью пресс-службе ФГУ поделился эмоциями после обидного домашнего поражения в матче 2-го тура группового раунда отбора на Евро-2022 против команды Франции



«Я просто горжусь своими девушками, снимаю шляпу перед ними и готов их всех расцеловать».



«В конце матча немного не поверили, что мы можем так играть, а во-вторых, нам не хватило сил, не хватило состава. В позиционном нападении мы хорошо справлялись, а когда еще вратарь подтянул, то вообще, мы не то, что догнали, мы были впереди лучшей команды мира. Это настолько дорого!».



«Если бы мне сказали в начале нашего отбора, что мы проиграем, но покажем против француженок столь достойную игру, я бы наверное не поверил. Да, сейчас есть осадок, ведь победа была в руках, она была такой реальной, но ускользнула».



«Девушки просто молодцы! Нас физически не хватило. И не хватило опыта в том, как проводить такие завершения матчей. Но это опыт, и это супер! Думаю, довольны все. Был содержание, были борьба и интрига».



Отметим, что украинки весь матч на равных играли с олимпийским чемпионом Токио-2020, и были очень близки к победе в этом матче.



Напомним, в матче 1-го тура квалификации Евро-2022 подопечные Андронова на выезде обыграли мощную сборную Хорватии

Главный тренер женской сборной Украиныв интервьюе ФГУ поделился эмоциями после обидного домашнего поражения в матче 2-го тура группового раунда отбора на Евро-2022 против команды Франции (25:28) Отметим, что украинки весь матч на равных играли с олимпийским чемпионом Токио-2020, и были очень близки к победе в этом матче.Напомним, в матче 1-го тура квалификации Евро-2022 подопечные Андронова на выезде обыграли мощную сборную Хорватии (23:22)

Владимир Кириченко