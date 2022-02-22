«Мотор» домашние матчи Лиги чемпионов с ПСЖ и «Барселоной» проведет в Прешове
Без Козакевича. Стала известна заявка «Мотора» на выездной матч Лиги чемпионов против «Виве Кельце»
Команда Савукинаса сыграет первый европейский матч в 2022 году
16:19
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.com22 февраля запорожский «Мотор» отправился на свой первый матч Лиги чемпионов во второй части сезона-2021/22. В гостях команда Гинтараса Савукинаса встретится с польским «Виве Кельце».
В заявке на игру у флагмана украинского гандбола 16 игроков. Из-за полученной травмы в декабре пока еще восстанавливается правый крайний Артем Козакевич. Отсутствует в составе и линейный Дмитрий Тютюнник, который накануне перенес операцию. Об этом сообщает официальный сайт запорожского клуба.
Заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов против «Виве Кельце»:
вратари: Максим Вьюник, Геннадий Комок;
полевые игроки: Юрий Кубатко, Айденас Малашинскас, Борис Пуховский, Захар Денисов, Александр Тильте, Игорь Турченко, Карлос Молина, Эдуард Кравченко, Владислав Донцов, Лука Шебетич, Дмитрий Горига, Александр Касай, Денис Васильев, Вячеслав Бохан.
Матч «Виве Кельце» – «Мотор» состоится 23 февраля. Начало – в 19.45 по киевскому времени.
Ранее стало известно, что «Мотор» домашние матчи Лиги чемпионов против ПСЖ и «Барселоны» сыграет в Прешове (Словакия).
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