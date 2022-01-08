Тренер сборной Украины: «На Евро-2022 нам придется играть с чистого листа»
Без Луки Карабатича, Пранди и Ремили. Соперник Украины на Евро-2022 определился с составом
Самая титулованная сборная ХХI века – в погоне за очередным титулом
08 января 12:43
Лука Карабатич / Фото - sportbusinessmagГлавный тренер сборной Франции Гийом Жиль огласил список гандболистов, которые отправятся на предстоящий чемпионат Европы-2022.
В ростер самой титулованной сборной ХХI века вошли 20 игроков. Об этом сообщает ffhandball.fr.
Сборная Франции:
вратари: Реми Дебонне («Ним»), Венсан Жерар (ПСЖ), Уэсли Парден («Экс»);
полевые игроки: Валентен Порт, Янис Ленн, Жюльен Бос, Юго Деска (все – «Монпелье»), Николя Турна, Дилян Наи (оба – «Кельце», Польша), Аймерик Минн, Тибо Брие, Тео Монар (все – «Нант»), Бенуа Кунку, Никола Карабатич (оба – ПСЖ), Ромэн Лягард, Карл Конан (оба – «Экс»), Кантен Маэ («Веспрем», Венгрия), Мелвин Ричардсон, Дика Мем, Людовик Фабрегас (все – «Барселона», Испания).
Капитан команды Валентен Порт 6 января сдал тест на коронавирус, который оказался положительным, и сейчас находится на изоляции. Порт сможет присоединиться к французской сборной уже в Сегеде после двух отрицательных ПЦР-тестов. Также в состав на ЧЕ-2022 включен вратарь Венсан Жерар, пропустивший большую часть сбора из-за трагедии в семье.
Напомним, на Евро-2022 французам не поможет ряд звездных игроков – Тимоти Н'Гессан, Элоим Пранди, Лука Карабатич и Недим Ремили.
Франция в одной группе сыграет с командами Украины, Хорватии и Сербии.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Накануне левый полусредний сборной Украины Евгений Буйненко рассказал о подготовительном процессе национальной команды к старту чемпионата Европы-2022.