Сегодня «Мотор» начнет свой путь в Лиге чемпионов
Без Трухановичюса и Мороза. Известная заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов с «Порту»
Поединок 1-го тура группового раунда турнира состоится в Запорожье
15:17
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.com16 сентября в мужской Лиге чемпионов в борьбу вступят представители группы В.
Запорожский «Мотор» начнет свой путь в новом сезоне домашним матчем с «Порто». Действующему чемпиону Украины на площадке не помогут Йонас Трухановичюс, Иван Мороз, Эдуард Кравченко и Дмитрий Тютюнник.
Заявки «Мотора» и «Порту» на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов:
«Мотор»: Вьюник, Комок; Кубатко, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Тильте, Турченко, Молина, Козакевич, Шебетич, Горига, Бурзак, Касай, Васильев, Бохан.
«Порто»: Митревски, Франдсен; П.Вальдес, Итурриса, Круз, Д.Оливейра, Мартинш, Салина, Слишкович, Л.Фернандес, Бранкинью, Д.Силва, Арейя, Магальяэш.
Матч «Мотор» – «Порто» состоится в Запорожье. Начало – в 19.45.
Накануне «Мотор» вошел в топ-10 лучших клубов Старого континента.
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