Финал Кубка Украины. «Мотор» – «Донбасс». Видео трансляция
Бородай: «Больше не будем давать шанс «Донбассу» даже на ничью»
Вратарь рассказал как команда усердно готовилась к Финалу четырех
18 мая 12:05
Рудольф Бородай / Фото: скрин-шот
Вратарь «Мотора» Рудольф Бородай в интервью пресс-службе ФГУ рассказал о победе над «Мотор-Политехникой» (34:17) в полуфинале Кубка Украины.
О матче с «Мотор-Политехникой».
«Мы сразу не включились в игру, но потом тренер сказал, что делать. Мы сразу начали играть так как он сказал нам перед игрок. Настрой был на наивысшем уровне, мы очень сильно готовились к этим играм, почти небыло выходных. Мы по одной-две тренировки проводили, по два часа тактику постоянно отрабатывали, плюс работали над физической подготовкой».
О звании лучшего игрока матча.
«Не только от меня все зависит. Больше от помощи команды и игроков, их поддержки. Они все помогли и я не подвел их, выдав хороший матч».
О финале с «Донбассом».
«Мы будем очень мотивированы и больше не будем им давать шаса даже на ничью. Будем забирать трофей обратно».
О конкуренции.
«Мне кажется, что я набираюсь больше опыта с такими людьми как Геннадий Комок, Мороз, Вьюник. Многое я могу у них узнать, они могут подсказать. Хорошо, что есть конкуренция и я могу развиваться».
Напомним, сегодня «Мотор» в финале Кубка Украины сыграет против «Донбасса».
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