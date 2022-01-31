Броварской КЗКОР БУФК намекает на суперкласс?

Клуб из второго по классу дивизиона украинского чемпионата намерен придать новых красок женскому гандболу

Команду высшей лиги возглавляют опытнейшие Андрей Портной и Наталья Ляпина, Яна Готра – первый и, видимо, не последний звездный новичок

Гандбольный клуб КЗКОР БУФК (Бровары) из второго по классу дивизиона украинского чемпионата намерен придать новых красок женскому гандболу. Пристоличный клуб возглавляет именитый Андрей Портной, а помогает ему не менее известная Наталья Ляпина, экс-капитан сборной Украины. Кроме того, в тренерский бокс входит Валерия Зоря, мастер оборонительных действий, которая поможет команде непосредственно на площадке.

Одним из первых звездных приобретений стала закарпатка Яна Готра, которая перешла из ужгородских «Карпат». В нынешнем сезоне Готра в 16-ти матчах наколотила 116 мячей (четвертый снайпер Суперлиги).

Похоже, симпатичный броварской проект создается с самыми серьезными намерениями и уже следующий сезон планирует начать в элите.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua