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Бурзак: «Переговоры длились около трех месяцев. Мой переход в «Азоты» – это аренда на полтора года»
Линейный сборной Украины – о переезде в чемпионат Польши
12:58
Иван Бурзак / Фото - FacebookЛинейный сборной Украины Иван Бурзак в интервью пресс-службе ФГУ поделился эмоциями после своего перехода из запорожского «Мотора» в «Азоты» из Пулав.
«Ожидаю для себя много игровой практики и хочу помочь команде побороться за место в тройке чемпионата Польши».
«Все будет зависеть от меня: как покажу себя, как смогу зарекомендовать себя в команде, как буду выполнять требования тренера. Надеюсь, все будет хорошо».
«Переговоры не были быстрыми и продолжались около трех месяцев. Мой переход в «Азоты» — это аренда на полтора года. Переезд в Польшу не помешает выступлениям за сборную Украины. Всегда с большой радостью приезжаю в команду, мне там нравится. Надеюсь получить в «Азотах» игровую практику. Тем самым буду полезен сборной».
«Я уже в Польше и приступаю к тренировкам. Как только все документы будут готовы, то и дебютирую за новый клуб. Никаких переживаний нет, надо выходить и показывать свою работу. Физически чувствую себя отлично, травм нет».
Накануне стало известно, что другой игрок сборной Украины, правый крайний Андрей Акименко покинул Пулавы и продолжит карьеру в бухарестском «Динамо».
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