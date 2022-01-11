Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»
Буйненко: «На Евро едем с шикарным настроением – в каждом матче будем бороться за победу»
Полусредний сборной Украины оценил готовность национальной команды к турниру
10:41
Евгений Буйненко / Фото - ФГУЛевый полусредний сборной Украины Евгений Буйненко в интервью пресс-службе ФГУ рассказал о готовности национальной команды к Евро-2022 и прокомментировал двусторонний матч в последний день тренировочных сборов в Запорожье.
«Во время двустороннего матча проверили наработки, игровые связи – то, над чем работали на сборах. Вроде бы, все получается, но нужно больше времени. Еще будет несколько тренировок перед стартом на Евро и тренер расскажет, что вышло сегодня, а что нет».
«На мой взгляд, мы стали делать меньше ошибок, поспешных решений. Все стало гораздо лучше. На Евро едем с шикарным настроением – в каждом матче будем бороться за победу. Сдаваться только потому, что нам в соперники попались гранды, не собираемся. Будем бороться».
Напомним, что сборная Украины в группе C сыграют с национальными командами Сербии, Франции и Хорватии. Расписание матчей сборной Украины.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Комментарии 0