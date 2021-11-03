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Буйненко: «Надо хорошо подготовиться к Евро-2022, тогда сможем дать бой любому сопернику»
Левый полусредний сборной Украины отметил настрой своей команды
07:38
Евгений Буйненко / Фото - ФГУЛевый полусредний сборной Украины Евгений Буйненко в интервью пресс-службе ФГУ поделился ожиданиями от предстоящих сборной команды в Венгрии, а также высказался о соперниках по групповому раунду Евро-2022.
Об ожиданиях от сборов команды Украины:
«Настроение – боевое. Вижу, что есть изменения в составе. Посмотрим, как все будет складываться. Надеюсь, обновление в тренерском штабе сделает нас сильнее».
О составе группы на Евро-2022 – Украина, Франция, Хорватия и Сербия:
«Будет очень сложно: Франция, Хорватия, Сербия – все команды топ-уровня. Нужно бороться, приложить все усилия, чтобы показать, что наш уровень не хуже. Это спорт, и шанс на победу есть у всех, главное, быть готовым этот шанс использовать. Надо хорошо подготовиться, тогда сможем дать бой любому сопернику. То, что первая игра против Сербии – это преимущество для нас. Нужно побеждать, и тогда это поможет лучше настроиться на французов и хорватов».
Напомним, подопечные Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.
Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
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