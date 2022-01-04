Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»

Полусредний сборной Украины – о подготовке к Евро-2022

Евгений Буйненко / Фото - ФГУ Левый полусредний сборной Украины Евгений Буйненко в интервью пресс-службе ФГУ рассказал о подготовительном процессе национальной команды к старту чемпионата Европы-2022.



«Сборы проходят очень хорошо, условия – шикарные. На тренировках много новых упражнений. Высокие скорости, работаем над увеличением выносливости. Это немного непривычный подход для нас, но уже все влились и привыкли».



«В команде много молодых игроков, которые могут быстрее бежать и более выносливы. За счет этого и будем брать. А в защите есть крепкие ребята – корни команды».



«У нас действительно большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз. В сборной остаются другие опытные игроки, такие как Гена Комок, которые помогут молодежи».





Напомним, подопечные Михаэля Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.



Мужской чемпионат Европы по гандболу состоится в период с 13 по 30 января.



Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.



Ранее стало известно, что правый полусредний сборной Украины и «Заглембе» Роман Чичикало не сыграет на Евро-2022 из-за растяжения ахилла.

Левый полусредний сборной Украиныв интервьюрассказал о подготовительном процессе национальной команды к старту чемпионата Европы-2022.Напомним, подопечныена Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.Мужской чемпионат Европы по гандболу состоится в период с 13 по 30 января.Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.Ранее стало известно, что правый полусредний сборной Украины и «Заглембе»

Владимир Кириченко