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Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»

Полусредний сборной Украины – о подготовке к Евро-2022
Гандбол
07:17
Буйненко: «В сборной Украины большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз»
Евгений Буйненко / Фото - ФГУ
Левый полусредний сборной Украины Евгений Буйненко в интервью пресс-службе ФГУ рассказал о подготовительном процессе национальной команды к старту чемпионата Европы-2022.

«Сборы проходят очень хорошо, условия – шикарные. На тренировках много новых упражнений. Высокие скорости, работаем над увеличением выносливости. Это немного непривычный подход для нас, но уже все влились и привыкли».


«В команде много молодых игроков, которые могут быстрее бежать и более выносливы. За счет этого и будем брать. А в защите есть крепкие ребята – корни команды».


«У нас действительно большие кадровые потери, но будем играть за тех ребят, которых нет с нами в этот раз. В сборной остаются другие опытные игроки, такие как Гена Комок, которые помогут молодежи».



Напомним, подопечные Михаэля Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.

Мужской чемпионат Европы по гандболу состоится в период с 13 по 30 января.

Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Ранее стало известно, что правый полусредний сборной Украины и «Заглембе» Роман Чичикало не сыграет на Евро-2022 из-за растяжения ахилла.
Владимир Кириченко
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Теги

Евгений Буйненко Мужская сборная Украины (гандбол)

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