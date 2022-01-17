Чемпионат Европы. Украина — Хорватия. Трансляция на XSPORT

Последний шанс для нашей национальной сборной

В понедельник, 17 января, Украина сыграет против вице-чемпионов Европы Хорватии в матче 3-го тура предварительного раунда чемпионата Европы по гандболу.

Для того, чтобы выйти в следующий раунд турнира украинцам необходимо побеждать балканцев с разницей +13, и при этом нужно забросить в ворота соперника не менее 28 мячей.

Поединок в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало матча – в 19.00, комментатор — Владимир Кириченко.

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