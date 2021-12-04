Что случилось со Станиславом Жуковым?

Расставляем точки над «i» в теме отсутствия лидера сборной Украины в заявке на Евро-2022

Эксклюзив

В пятницу, 3 декабря, стали известны расширенные заявки участников чемпионата Европы-2022, который пройдет в январе. Украинская ассоциация отличилась тем, что не включила в «список 35» исполнителей, чьи кандидатуры казались незыблемыми для тех, кто следит за гандболом. А именно – многолетнего капитана Захара Денисова и правого крайнего Артема Козакевича, блистающих в Лиге чемпионов в составе запорожского «Мотора».

Не менее странным выглядит и то, что новость о пропуске Евро-2022 гандболисты с удивлением узнали из публикации на портале XSPORT. Еще более странным выглядит то, что представители сборной Украины, формировавшие заявку, не спешат с объяснениями или комментариями относительно нашумевшей ситуации.

Шоковая новость о том, что любимцы украинской публики не смогут представлять свою страну на главном турнире года, затмила еще одну, не менее печальную. В расширенном списке отсутствует ее лидер – Станислав Жуков.

И если отсутствие опытных Денисова, Козакевича, Дорощука, Остроушко, Шевелева еще требует объяснения и комментариев от представителей сборной, то Жукова вне мэйджора оставила травма.

К глубокому сожалению отмечаем, что наш центральный защитник и главный бьющий игрок повторно повредил крестообразные связки. Причем травму он получил еще в конце октября в матче его ЦСКА против «Чеховских Медведей». Жуков успешно прооперировался и теперь находится в процессе длительного восстановления.

Игорь ГРАЧЕВ специально для XSPORT.ua