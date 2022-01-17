Чуда не случилось – вице-чемпионы Европы разгромили Украину

«Сине-желтые» уступили хорватам с разницей в 13 мячей

Дмитрий Горига / Фото: EHF

Сборная Украины провела третий матч на чемпионате Европы-2022 по гандболу, который стал для нее последним.



В заключительной встрече группы C «сине-желтые» встречались с действующими вице-чемпионами турнира Хорватией.

На старте матча команды играли на равных, но уже ближе к середине первого тайма разница в классе начала сказываться. Под занавес первой 30-минутки украинцы сократили отставание до минимума – с 10:14 до 13:14 – но хорваты сразу ответили. На перерыв фавориты встречи шли с +5 – 18:13.

Учитывая, что для выхода из группы сборной Украины нужно было выигрывать разгромно, шансы на проход дальше казались призрачными. А с еще одним рывков вторая команда прошлого континентального форума еще сильнее упрочнила лидерство – 22:14. Михаэль Биглер активно использовал ротацию, позволяя почти всем гандболистам прочувствовать накал Евро-2022 на «своей шкуре».

Напомним, в первых двух матчах на Евро-2022 сборная Украины проиграла сербам (23:31), а также была разбита французами (23:36).

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Чемпионат Европы. Группа C

Украина – Хорватия 25:38 (13:18, 12:20)

Украина: Комок, Терехов, Артеменко (5), Горига (4), Буйненко (2), Касай (2), Тильте (2), Кравченко (2), Донцов (2), Близнюк (2), Ильченко (2), Залевский (1), Турченко (1), Тютюнник, Бурзак, Миноцкий.