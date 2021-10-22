«Мотор» обыграл бухарестское «Динамо» в Лиге чемпионов
Денисов – о победе над «Динамо» в Лиге чемпионов: «Это была настоящая битва»
Капитан «Мотора» отметил самоотдачу всего запорожского коллектива
08:21
Захар Денисов / Фото - handball.motorsich.comЛевый крайний и капитан «Мотора» Захар Денисов прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с бухарестским «Динамо» (28:27).
Цитирует украинца пресс-служба запорожского клуба.
«Спасибо большое за игру, я даже не назову это игрой, это была настоящая битва. И сегодня она понравилась не только нам, но и нашим болельщикам. Что касается «Динамо», мы знали, что это за команда и что в Лиге чемпионов, она оказалась не случайно. Это ТОП исполнители, ТОП тренеры они показали это с первой домашней игры с «Кельце». Мы знали, что это будет за игра и тренер говорил, если мы сегодня все отдадим, то победим, так и было. Я был на площадке плечом к плечу с ребятами, по-моему, все сегодня выложились по максимуму. Да, наверное, в конце, немножко удача нам улыбнулась больше. Просто хочу сказать спасибо за эту игру и за эти эмоции».
После пяти туров «Мотор» в турнирной таблице группы B занимает шестое место с двумя победами и тремя поражениями.
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