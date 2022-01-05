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02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
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Дмитрий Ильченко: «Понимаем, что у нас топ-соперники на Евро-2022, но мы будем сражаться»

Линейный сборной Украины – о предстоящем континентальном первенстве
Гандбол
17:58
Дмитрий Ильченко: «Понимаем, что у нас топ-соперники на Евро-2022, но мы будем сражаться»
Дмитрий Ильченко / Фото - ФГУ
Линейный сборной Украины Дмитрий Ильченко в комментарии сайту ФГУ рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2022, сборах в Запорожье и тренировках под руководством немецкого специалиста Михаэля Биглера.

Об итогах сборов в Запорожье:

«Все на самом высоком уровне, начиная с мелочей, и заканчивая этой хорошей ареной. Всё очень хорошо, идем только вперед. Больше нарабатываем защиту, нападение – не так много, потому что гандбол строится на обороне».


О высоком темпе на тренировках:

«У тренера очень высокие требования по скорости. Видите, я весь мокрый. Трудновато. Игра покажет, насколько это хорошо для нас или плохо. Все будет зависеть от нас».


«Сколько минут смогу выдержать в таком темпе в игре? Минут 15-ть думаю и потом попрошу передохнуть минут пять. Да, высокий темп увеличивает риск ошибок. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы ошибок в быстром переходе у нас было меньше».


Об ожиданиях от сборной Украины на Евро-2022:

«Нужно выходить и играть. Было бы хорошо выиграть все матчи. Мы сами понимаем, что у нас топ-соперники, но мы будем давать сражение».


«Да, лично мне еще не приходилось играть против таких команд, как Франция, против олимпийских чемпионов, людей, которые все выиграли в своей жизни. Хочется набраться опыта, дать сражение и показать Франции, как мы умеем играть в гандбол».


Напомним, подопечные Биглера на Евро-2022, помимо хорватов, в одной группе сыграют с командами Франции и Сербии.

Мужской чемпионат Европы по гандболу состоится в период с 13-го по 30 января.

Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Накануне стало известно, что сборная Украины не сыграет на «Yellow Cup».

Владимир Кириченко
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Теги

Дмитрий Ильченко Мужская сборная Украины (гандбол) Евро-2022 (гандбол)

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