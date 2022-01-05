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Дмитрий Ильченко: «Понимаем, что у нас топ-соперники на Евро-2022, но мы будем сражаться»
Линейный сборной Украины – о предстоящем континентальном первенстве
17:58
Дмитрий Ильченко / Фото - ФГУЛинейный сборной Украины Дмитрий Ильченко в комментарии сайту ФГУ рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2022, сборах в Запорожье и тренировках под руководством немецкого специалиста Михаэля Биглера.
Об итогах сборов в Запорожье:
«Все на самом высоком уровне, начиная с мелочей, и заканчивая этой хорошей ареной. Всё очень хорошо, идем только вперед. Больше нарабатываем защиту, нападение – не так много, потому что гандбол строится на обороне».
О высоком темпе на тренировках:
«У тренера очень высокие требования по скорости. Видите, я весь мокрый. Трудновато. Игра покажет, насколько это хорошо для нас или плохо. Все будет зависеть от нас».
«Сколько минут смогу выдержать в таком темпе в игре? Минут 15-ть думаю и потом попрошу передохнуть минут пять. Да, высокий темп увеличивает риск ошибок. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы ошибок в быстром переходе у нас было меньше».
Об ожиданиях от сборной Украины на Евро-2022:
«Нужно выходить и играть. Было бы хорошо выиграть все матчи. Мы сами понимаем, что у нас топ-соперники, но мы будем давать сражение».
«Да, лично мне еще не приходилось играть против таких команд, как Франция, против олимпийских чемпионов, людей, которые все выиграли в своей жизни. Хочется набраться опыта, дать сражение и показать Франции, как мы умеем играть в гандбол».
Напомним, подопечные Биглера на Евро-2022, помимо хорватов, в одной группе сыграют с командами Франции и Сербии.
Мужской чемпионат Европы по гандболу состоится в период с 13-го по 30 января.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Накануне стало известно, что сборная Украины не сыграет на «Yellow Cup».
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