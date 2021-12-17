Дуже емоційний сезон: огляд 8-го туру гандбольної Суперліги

Деякі гравці вже встигли понад сотню голів забити

Эксклюзив

ФОТО — ЄВГЕН КРАВС

У матчах 8-го туру жіночої гандбольної Суперліги пари суперниць були такими:

«Карпати» Ужгород – «Дніпрянка» Херсон

«Реал» Миколаїв – «Галичанка» Львів

«ТНУ ДЮСШ 21» Київ – «Спартак» Київ

Ігри відбулися 10-12 грудня в Ужгороді, Миколаєві та Броварах відповідно. Й без інтриги не обійшлось.

Аналізуємо тур і вислуховуємо гравчинь, які цього сезону дебютували у Суперлізі, однак вже встигли відзначитись. Звісно, позитивно.

Почнімо з Ужгорода, де грали місцеві «Карпати» та херсонська «Дніпрянка».

«Карпати» у сезоні 2021/2022 стали другою командою (після «Галичанки»), якій вдалось обіграти «Дніпрянку».

Так у першій грі 8-го туру підопічні Бориса Петровського здолали «Дніпрянку» з рахунком 30:27 (14:14). Як кажуть, у рідному домі й стіні помічні.

Однак у 2-му матчі «Дніпрянці» таки вдалось реваншувати з мінімальною перевагою 24:23 (11:11). Хоча інтрига трималася довго: на 43-й хвилині все ще зберігався паритет.

«Карпати» Ужгород – «Дніпрянка» Херсон 30:27 (14:14) та 23:24 (11:11)

Як прокоментував головний тренер «Дніпрянки» Борис Милославський сайту Федерації гандболу України, результатом він задоволений:

Команда билась усі 60 хвилин: і в першій, і у другій грі. А це найголовніше: коли б’єшся результат буде у будь-якому випадку. Два очки – було завдання-мінімум. Хоча в голові тримали 4-и. Однак ми розуміємо, що у «Карпатах» ведеться серйозна робота. Борис Анатолійович (Петровський) підтягує дорослих гравців, таких як Дарина Кот.

А у «Карпатах» й новенькі не промах. Наприклад, дебютантка цьогорічного сезону Валерія Нестеренко (2004 р.н.) була визнана найкращим гравцем півфіналу чемпіонату Європи U-17, що відбувся влітку. А зі збірної одразу й до лав «Карпат».

Валерія Нестеренко (ГК “Карпати”)

Дівчина розповідає:

У «Карпатах» мене прийняли добре. Важко, мабуть, було лише перший місяць, тоді ще нікого не знала. Моє амплуа ліва півсередня, але почали ставити й у центрі. Це, до речі, перший сезон у цьому амплуа, до цього був лише півсередній. У складі «Карпат» я виходила в усіх іграх, деколи навіть в стартовому складі. Не зіграла лише в останньому матчі з «Дніпрянкою» через невеличку травму. Дуже емоційний сезон: були перемоги, але й поразок не менше. Багато нових гравців, серед яких й я, ми ще не до кінця зіграні, і це очевидно. Але, думаю, з часом порозуміємось, будемо відчувати одна одну на майданчику. Зміна тренера також вплинула на команду, змінився підхід до тренувань, стиль, вимоги, але ціль залишається одна – зберегти лідерські позиції. Вважаю, зміну тренера не проблемою, просто потрібно більше часу. А я насамперед хочу набратись досвіду, його явно не вистачає, адже це мій перший сезон у Суперлізі. Відтак прагну не поступатись дорослішим і досвідченішим гравцям, аби виходячи на поле, не псувати гру, а навпаки, допомогти команді.

А ще Валерія грає у Вищій лізі у складі СДЮШОР «Карпати», яка також має на меті вийти у призи.

Права півсередня «Дніпрянки» Олександра Чуприна (2003 р.н.) так само у цьому сезоні дебютувала у Суперлізі. На майданчику Саша провела всі 16-ть ігор:

До нової команди мені було легко адаптуватись, адже тут дуже хороший та привітний колектив. «Дніпрянка» – моя друга сім’я. У цьому сезоні «Дніпрянка» набрала хорошу форму і успішно рухається до мети. Ми дуже відповідально готуємось до кожної гри.

Олександра Чуприна (ГК “Дніпрянка”)

Наступне місто – Миколаїв. Тут місцевий «Реал» приймав лідера Суперліги – львівську «Галичанку».

«Реал» Миколаїв – «Галичанка» Львів 26:34 (15:20) та 21:27 (11:17)

Виходила проти «Реалу» у складі «Галичанки» її новенька Людмила Мартинюк. У цьому сезоні не в основному складі, але вже встигла забити 20-ть голів і, на думку капітана Тетяни Поляк, зіграла нормально. Людмила – права крайня 2005 р.н. Виступала за збірну України на вищезгаданому чемпіонаті Європи U-17. А також є дворазовою чемпіонкою України у Вищій лізі у складі «Львівської Політехніки», за яку також продовжує виступи у цьому сезоні. У Вищій лізі Людмила одна з провідних гравчинь, а от як їй ведеться у Суперлізі, ділиться з ХSPORT:

На початку було фізично важко, бо я ще школярка (прим.авт. – Людмила навчається в 11 класі Львівського фахового коледжу спорту). Тренування та змагання Дитячої та навіть Вищої ліги сильно відрізняються від Суперліги. Але я завжди чула дівчат, які мене підтримували і допомагали. Найбільше здружилась з Христиною Майкут та Марією Поляк, а також з Юлею Максимейко, яка, як і я, у «Галичанці» новенька. Моя мета у Суперлізі працювати над собою, вдосконалюватись, ставати сильнішою і не підводити команду. «Галичанка» сім років поспіль – чемпіон. І це доказ високого рівня команди. Думаю, що й цього сезону чемпіонство нікому не віддасть.

Людмила Мартинюк (у центрі) (ГК “Галичанка”)

А от гравчиня «Реалу» Анастасія Бондаренко (2002 р.н.) у Суперлізі не новачок. Настя дебютувала лише у складі «Реалу», а в Суперлізі раніше грала за «Бровари» – учасника сезону 2018/19. Та й нового тренера «Реалу» Олександра Гурського знає ще з часів навчання у броварському УФК, тренувалась у нього з 10-го класу по ІІ курс. Також Гурський був тренером «Броварів». Анастасія ділиться:

Я не очікувала, що буду виходити відразу в стартовому складі, але оскільки команда значно омолодилась, я зайняла місце основного центрального гравця. Тому брала участь у всіх іграх, що у нас були. Коли вперше побачила команду, було хвилювання, що не зможу адаптуватись та знайти спільну мову з гравцями. Але велику роль відіграло те, що всі дівчата майже одного віку і тому порозумітись було не важко. Виступ своєї команди в першій половині сезону оцінюю добре. Ми – молода перспективна команда. Перед початком сезону нам було поставлено максимальні цілі, тому є над чим працювати. Дуже хочу допомогти своїй команді досягнути цілей. Також хочу отримати звання майстра спорту України. Але понад усе – потрапити до національної збірної України та захищати наш прапор на міжнародному рівні.

І якщо поки не до збірної, то до 10-ки найкращих бомбардирок Суперліги дівчина уже потрапила (замикає топ-10 поточного рейтингу).

Анастасія Бондаренко (ГК “Реал”)





А у Броварах боролися дві київські команди.

«ТНУ ДЮСШ 21» Київ – «Спартак» Київ 21:44 (14:22) та 21:30 (7:17)

У другому матчі цих команд з червоною карткою (за три 2-хвилинні вилучення) з гри у першому ж таймі пішла лідер «Спартака» Олександра Фурманець. Замість неї зіграла новенька – і зіграла добре. Знайомтеся, Дар’я Корець (2004 р.н.), шульга, до речі:

Спочатку було важко грати у Суперлізі, але зараз все добре. Я виходила на майданчик у кожному матчі. Цього сезону «Спартак» виступає значно краще, ніж у попередньому, і ми сподіваємось на 4 місце і вище.

Дар’я Корець (ГК “Спартак”)

Паралельно дівчина грає й у Першій лізі – за київську команду «Стрімкий м’яч». І за кількістю забитих голів зараз перебуває у 5-ці найкращих бомбардирок Першої ліги.

А як же виглядає список найкращих снайперок Суперліги?

Топ найкращих бомбардирів після 8-ми турів:

Готра Яна («Карпати» Ужгород) – 109 голів Фурманець Олександра («Спартак» Київ) – 107 Дереклєєва Анастасія («Реал» Миколаїв) – 102 Колодюк Каріна («Карпати» Ужгород) – 100 Божко Альона («Реал» Миколаїв) – 91 Байрак Каріна («Карпати» Ужгород) – 87 Дмитришин Діана («Галичанка» Львів) – 80 Дябло Анна («Дніпрянка» Херсон) – 79 Гончаренко Аля («Дніпрянка» Херсон) – 76 Бондаренко Анастасія («Реал» Миколаїв) – 66

Поточна турнірна таблиця:

«Галичанка» Львів – 28 оч. (14 ігор: 14 перемог; різниця забитих-пропущених +182) «Дніпрянка» Херсон – 21 оч. (16 ігор: 10 перемог, 1 нічия, 5 поразок; різниця забитих-пропущених +66) «Реал» Миколаїв – 18 оч. (16 ігор: 9 перемог, 7 поразок; різниця забитих-пропущених +35) «Карпати» Ужгород – 16 оч. (16 ігор: 8 перемог, 8 поразок; різниця забитих-пропущених +104) «Спартак» Київ – 9 оч. (14 ігор: 4 перемоги, 1 нічия, 9 поразок; різниця забитих-пропущених «-33») «ТНУ» Київ – 0 оч. (16 ігор: 16 поразок; різниця забитих-пропущених «-354»).

Підготувала Наталія Васьо