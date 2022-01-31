Олимпийский чемпион и чемпион мира определили бронзового призера Евро-2022
Джим Готтфридссон – MVP чемпионата Европы-2022. Обнародована символическая сборная турнира
В число лучших вошли Хансен, Гомес и компания
07:19
Джим Готтфридссон / Фото - EHFEHF на своем официальном сайте опубликовала символическую сборную чемпионата Европы-2022 по гандболу среди мужчин.
Самым ценным игроком турнира стал разыгрывающий сборной Швеции Джим Готтфридссон.
Символическая сборная Евро-2022:
вратарь – Виктор Халльгримссон (Исландия);
левый крайний – Милош Вуйович (Черногория);
линейный – Йоханнес Голла (Германия);
правый крайний – Алейш Гомес (Испания);
левый полусредний – Миккель Хансен (Дания);
разыгрывающий – Люк Стейнс (Нидерланды);
правый полусредний – Матиас Гидсель (Дания);
защитник – Оскар Бергендаль (Швеция)
MVP – Джим Готтфридссон (Швеция).
Напомним, в финале Евро-2022 сборная Швеции по завершении основного времени вырвала победу у команды Испании со счетом 27:26.
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