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Джим Готтфридссон – MVP чемпионата Европы-2022. Обнародована символическая сборная турнира

В число лучших вошли Хансен, Гомес и компания
Гандбол
07:19
Джим Готтфридссон – MVP чемпионата Европы-2022. Обнародована символическая сборная турнира
Джим Готтфридссон / Фото - EHF
EHF на своем официальном сайте опубликовала символическую сборную чемпионата Европы-2022 по гандболу среди мужчин.

Самым ценным игроком турнира стал разыгрывающий сборной Швеции Джим Готтфридссон.
Символическая сборная Евро-2022:

вратарь –  Виктор Халльгримссон (Исландия);

левый крайний –  Милош Вуйович (Черногория);

линейный –  Йоханнес Голла (Германия);

правый крайний –  Алейш Гомес (Испания);

левый полусредний –  Миккель Хансен (Дания);

разыгрывающий –  Люк Стейнс (Нидерланды);

правый полусредний –  Матиас Гидсель (Дания);

защитник –  Оскар Бергендаль (Швеция)

MVP –  Джим Готтфридссон (Швеция).


Напомним, в финале Евро-2022 сборная Швеции по завершении основного времени вырвала победу у команды Испании со счетом 27:26.

Владимир Кириченко
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Теги

Евро-2022 (гандбол)

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