Матч Лиги чемпионов «Мотор» – ПСЖ состоится на нейтральной площадке в польском Тарнуве
EHF выступила с заявлением по поводу переноса матчей «Мотора» и «Галичанки» в еврокубках
Решение касательно судьбы игр с участием украинских команд станет известно в ближайшее время
07:39
EHF / Фото - EHFEHF на своем официальном сайте опубликовала пресс-релиз относительно ситуации с матчами еврокубковых турниров на территории Украины.
«EHF находится в тесном контакте с клубами и федерациями. Запрашиваются информация и рекомендации от соответствующих органов, постоянно отслеживается развитие ситуации в Украине».
«Учитывая, что здоровье и безопасность игроков и официальных лиц, а также целостность соревнований являются наивысшим приоритетом, Европейская федерация гандбола оценивает ситуацию для каждого матча индивидуально. Любое возможное решение основывается на доступной информации».
«Согласно этому подходу, был отложен матч Лиги чемпионов между запорожским «Мотором» и французским ПСЖ. Также не состоялась игра женского Кубка EHF «Галичанка» – Н71».
«Решения о предстоящих поединках примет EHF, после чего информация будет доведена до клубов и федераций».
Напомним, был отложен матч запорожского «Мотора» в Лиге чемпионов с ПСЖ и четвертьфинальная встреча Кубка EHF с участием львовской «Галичанки» и Н71 из Фарерских островов.
Комментарии 0