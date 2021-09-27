Один из лидеров сборной Украины Остроушко перешел в испанский «Синфин»
Экс-игрок сборной Украины Остроушко подписал контракт с «Олимпиакосом»
В минувшем сезоне левый полусредний играл за испанский «Синфин» и катарский «Аль-Райян»
27 сентября 07:58
Владислав Остроушко / Фото - olympiacossfp.grГреческий «Олимпиакос» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим игроком сборной Украины Владиславом Остроушко.
35-летний левый полусредний продолжает скитание по командам. Его предыдущим клубом был испанский «Синфин».
«Очень рад стать членом семьи «Олимпиакоса». Перед нами стоят новые цели и задачи. Верю, что этот сезон будет для нас удачным. Мы сделаем все возможное. Нам нужна поддержка болельщиков, ведь вместе мы становимся сильнее».
Отметим, что всего в карьере Остроушко было 16 команд.
Накануне запорожский «Мотор» в матче 2-го тура Лиги чемпионов проиграл каталонской «Барселоне» со счетом 25:36.
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