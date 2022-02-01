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Экс-линейный сборной Украины продолжит карьеру в греческом АЕКе

34-летний гандболист будет защищать цвета клуба до конца сезона
Гандбол
01 февраля 15:39
Экс-линейный сборной Украины продолжит карьеру в греческом АЕКе
Александр Шевелев / Фото - Facebook
Греческий АЕК на своем официальном сайте сообщил о заключении соглашения с бывшим игроком сборной Украины Александром Шевелевым.

34-летний линейный подписал контракт до конца сезона. Его предыдущим клубом был греческий «Диомидис». 

Цитирует Александра пресс-служба клуба.

«Очень рад присоединиться к АЕКу. Это клуб с именем, историей. Обещаю болельщикам, что сделаю все для достижения наших целей. Надеюсь, мы выиграем чемпионат и Кубок страны, а также будем успешны в еврокубке».


Шевелев известен по игре за «Портовик», ZTR, минское «Динамо», «Мотор», «Донбасс», «Сьюдад-Реал» и «Еурофарм Пелистер».

Отметим, что Александр не попал в заявку сборной Украины на матчи Евро-2022.

Накануне польский клуб «Азоты» из Пулав объявил о заключении соглашения с линейным сборной Украины Иваном Бурзаком.

Владимир Кириченко
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Александр Шевелев Мужская сборная Украины (гандбол)

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