Александр Шевелев – о вечеринках с Дуйшебаевым, драках, потерянной сумке и украденных деньгах
Экс-линейный сборной Украины продолжит карьеру в греческом АЕКе
34-летний гандболист будет защищать цвета клуба до конца сезона
01 февраля 15:39
Александр Шевелев / Фото - FacebookГреческий АЕК на своем официальном сайте сообщил о заключении соглашения с бывшим игроком сборной Украины Александром Шевелевым.
34-летний линейный подписал контракт до конца сезона. Его предыдущим клубом был греческий «Диомидис».
Цитирует Александра пресс-служба клуба.
«Очень рад присоединиться к АЕКу. Это клуб с именем, историей. Обещаю болельщикам, что сделаю все для достижения наших целей. Надеюсь, мы выиграем чемпионат и Кубок страны, а также будем успешны в еврокубке».
Шевелев известен по игре за «Портовик», ZTR, минское «Динамо», «Мотор», «Донбасс», «Сьюдад-Реал» и «Еурофарм Пелистер».
Отметим, что Александр не попал в заявку сборной Украины на матчи Евро-2022.
Накануне польский клуб «Азоты» из Пулав объявил о заключении соглашения с линейным сборной Украины Иваном Бурзаком.
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