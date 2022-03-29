Терлюга: «Дякую, Сергій Назарович Бубка! Дякую що підтримали, що мотивуєте рухатись далі»
Федерация гандбола Украины поблагодарила НОК, МОК и Сергея Бубку
Национальные команды благодаря финансовой поддержке продолжают функционировать
16:53
Федерация гандбола Украины на своей странице в Facebook поблагодарила президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку, а также президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и Фонд солидарности за помощь национальным сборным страны.
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