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Федерация гандбола Украины поблагодарила НОК, МОК и Сергея Бубку

Национальные команды благодаря финансовой поддержке продолжают функционировать
Гандбол
16:53
Федерация гандбола Украины поблагодарила НОК, МОК и Сергея Бубку

Федерация гандбола Украины на своей странице в Facebook поблагодарила президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку, а также президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и Фонд солидарности за помощь национальным сборным страны.

Александр Сукманский
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Теги

сборная Украины (гандбол) Сергей Бубка НОК (Украины)

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