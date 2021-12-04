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Феномен Комка. Лучший сезон в карьере?

«Мотор» в одну калитку обыграл элитный «Фленсбург» и гарантировал себе Новый год в зоне плей-офф
Гандбол
08:34
Феномен Комка. Лучший сезон в карьере? Аналитика
Айденас Малашинскас / Фото - eurohandball.com

В первый день зимы «Мотор» преподнес огромный сюрприз: в рамках девятого тура Лиги чемпионов он вкатал в асфальт грозный «Фленсбург». И дело даже не в факте победы (дома моторовцы дают бой абсолютно всем), а в степени легкости ее добычи.

Во втором тайме деклассированные гости напоминали, скорее, соперника по чемпионату Украины, а не топ-представителя Бундеслиги. Как итог: 31:22 (15:14) – еще одна громкая победа, о которой будем долго вспоминать. 

«+9» против вице-чемпиона Германии? Перед началом мачта такое вряд ли мог кто-то представить даже в самых смелых ожиданиях.

Еще один вкусный факт – лишь 22 пропущенных мяча. Такую «сушку» в обороне навскидку и не припомнишь. Последний раз «Мотор» столько пропускал больше четырех лет назад (в ноябре 2017-го в Скопье). Да и вообще, по сохранности ворот – третий лучший результат моторовцев в лигочемпионовской истории после 21 (в том же Скопье, но в 2015-м) и 18 пропущенных в Санкт-Петербурге.

В этом месте никак не уйти от темы феномена Комка. Наш голкипер в который раз в нынешнем сезоне творил чудеса, играючи выигрывая дуэли с шести метров. Такая непробиваемость украинской стены настолько смутила гостей, что те в концовке в прямом смысле опустили руки.   

Мотор: Комок (15/36, 42%; 0/1), Вьюник (0/1, 0%); Малашинскас (9/11), Пуховский (4/7), ДЕНИСОВ (4/4), Васильев (3/4), Горига (3/7), Касай (2/3), Шебетич (2/5), Донцов (1/1), Молина (1/1), Бохан (1/2), Козакевич (1/3), Турченко, Кравченко (0/1), Тютюнник (н.в.).

В первом тайме «Мотор» четко придерживался плана и за счет дисциплины ушел на перерыв пусть и с минимальным перевесом, но с пониманием, что ход матча относительно под его контролем. А уже в тайме втором относительность сменилась тотальным превосходством.

Гол Касая на 40-й минуте стал первой ласточкой, несущей плохую новость «Фленсбургу» -- хозяева впервые оторвались на «+3». Переломный же момент случился через 10 минут. Козакевич ценой травмы сделал главный перехват сезона. Денисов тут же забросил дважды подряд, и счет вырос уже до «+5» (25:20)!

Любопытно, что гости застыли на отметке 20 заброшенных мячей на целых 12 минут. За счет образцовой работы обороны «Мотора» и прежде всего Комка. Кажется бедному Лассе Свану наш голкипер еще долго будет приходить в кошмарных снах. 

Оправданный риск гостей в атаке обернулся легкими голами в пустые ворота. В итоге матч завершился с кричащим счетом. И теперь «Фленсбургу» уже надо серьезно поднапрячься, чтобы уйти от аутсайдерских разборок.

Итожим каждого исполнителя «Мотора», приложившего руку к одному из самых качественных матчей сезона.

Комок. Главный герой поединка. Установил лучший процент отражения в сезоне (42%!), собрав 15 сейвов. В среднем отражения сейчас составляют 11,8 за матч! Был близок, чтобы забросить дебютный мяч в ЛЧ и еврокубках. Возможно, Комок из-за подвига Мацкевича из «Бреста» (сейв и победный гол на последней секунде) не попадет в сборную тура, но и подобная мелочь не должна нас особо волновать, ведь пока СуперГеша проводит, пожалуй, лучший год в карьере.

Молина. Министр обороны отыграл соответствующе своему званию. 22 пропущенных мяча говорят сами за себя. Как награда – первый гол в сезоне и второй в ЛЧ за «Мотор» (после мяча «Килю в прошлом сезоне).

Малашинскас. Наравне с Комком – герой поединка. Перекрыв кислород нашей «линии», гости нарвались на индивидуальные действия Айде. У нашего плеймейкера есть все – и обыгрыш, и бросок сзади. «Фленсбург» вытащил в этот вечер девять. Прибавим сюда восемь ассистов и снова подчеркнем, что в среднем каждый второй гол в сезоне – с участием Малашинскаса. 

Пуховский. Вышел вторым темпом на 20-й минуте. Потребовалось время нащупать ритм, ведь начал с трех ошибок. Во втором тайме показал себя в лучшем виде – три мяча с задней линии.

Горига. Нестабильно. Начал с трех точных бросков, завершил четырьмя неточными. Больше всех терял.

Фото - eurohandball.com
Фото - eurohandball.com

Шебетич. В первом тайме на него выходили, обошелся без необдуманных бросков. Казалось, два точных броска во втором тайме наконец-то занесут его общие действия в плюс. Затем взялся за старое, завершив поединок тремя бросками в «молоко».

Донцов. Вышел вторым темпом на 22-й минуте и сразу отличился. Затем допустил две организационные ошибки – тычок в линию и неточный пас в край. 

Бохан. Гости готовились к Бохану, поэтому пришлось довольствоваться черновой работой. И с ней Слава прекрасно справился. Открывал зоны для Малашинскаса, который в атаке, простите за тавтологию, покуражился на славу.   

Васильев. Просто монстр в защите. Вышел снова в «старте» в обороне (выпускал Козакевича в атаку на ближней замене). В нападении выдерживает крутую стабильность (уже 22 мяча в сезоне!). Топовый матч в исполнении нашего линейного. 

Денисов. Высший пилотаж. Настоящий образец действий крайнего исполнителя. Его подбор и завершение в «девятку» можно показывать в детских школах. Два гола во втором тайме стали началом конца «Фленсбурга».

Касай. Повторил свой голевой максимум в ЛЧ (второй дубль после нантовского в прошлом сезоне). Получает «живое» время даже при всей атомности Денисова. Его гол на 40-й минуте имел стратегическую важность. Благодаря ему убежали на «+3» впервые в матче.  

Козакевич. Его перехват в итоге имел неоценимое значение и стал предтекстом рывка «Мотора». Повредил связки, но МРТ показала главное – ненадобность операции. Как минимум две недели проведет в защитном «сапоге». К слову, Кубатко уже работает в общей группе и к матчу с «Динамо» должен быть в обойме.

Кравченко. Лишь в третий раз вышел на площадку в сезоне. Чувствуется нехватка игрового времени. Мог открыть счет голам в сезоне, и сделать счет «+4» еще до денисовского дубля, но не переиграл голкипера с позиции. 

Турченко. Вышел в концовке на полторы минуты.

Еще один плюс, который нельзя недооценивать – преимущество в личных встречах над «Фленсбургом» в случае равенства очков на финише группового раунда.

При всей крутости турнирного положения моторовцев восемь очков – не гарант легкой жизни (10 – гарант!). От красной зоны «Мотор» отделяют лишь три пункта. Причем оба матча с прямыми конкурентами предстоят в гостевых условиях.

Один из них состоится совсем скоро – 9 декабря в Бухаресте против местного «Динамо». Он и закроет программу календарного года. Тем не менее матч с «Фленсбургом» застолбил «Мотор» в зоне плей-офф как минимум до Нового года.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

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