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Финал Евро-2022. Швеция – Испания. Видео трансляция

Смотрите матч в прямом эфире на XSPORT и XSPORT.ua
Телепрограмма XSPORT Гандбол
11:46
Финал Евро-2022. Швеция – Испания. Видео трансляция
Фото - twitter.com/ehfeuro

В воскресенье, 30 января, сборная Швеции сыграет против команды Испании в финале чемпионата Европы-2022 по гандболу среди мужчин.

Трансляцию этого поединка смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также в плеере в этой новости. Начало матча — 19:00, комментатор — Владимир Кириченко.

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Евро-2022 (гандбол)

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