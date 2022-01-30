Сборная Украины узнала соперника по первому раунду плей-офф отбора на ЧМ-2023
Финал Евро-2022. Швеция – Испания. Видео трансляция
Смотрите матч в прямом эфире на XSPORT и XSPORT.ua
11:46
Фото - twitter.com/ehfeuro
В воскресенье, 30 января, сборная Швеции сыграет против команды Испании в финале чемпионата Европы-2022 по гандболу среди мужчин.
Трансляцию этого поединка смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также в плеере в этой новости. Начало матча — 19:00, комментатор — Владимир Кириченко.
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