Франция взяла реванш у Дании за Рио-2016 и в рекордный раз выиграла Олимпиаду

Перед финалом «трехцветные» были большим андердогом

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Мужская сборная Франции по гандболу выиграла Олимпийские игры-2020. В финале «трехцветные» обыграли чемпионов Рио-2016 Данию.

Решающая встреча Токио-2020 стала повторением финала пятилетней давности. Франция была очевидным андердогом, но, несмотря на это, сумела победить. Завладев преимуществом в «+6» голов, «трехцветные» несколько раз позволили победителям двух последних чемпионатов мира сократить отставание к минимуму, но победу не упустили. Как итог – 25:23.

Таким образом, Франция не только взяла реванш у Дании за поражение в Рио, но и стала первым в истории трехкратным победителем Олимпийского турнира.

Статистика матча: