«Галичанка» добыла уверенную победу в первом матче 1/8-й финала Кубка ЕГФ
«Галичанка» уверенно на выезде обыграла итальянский «Бриксен» в первом матче 1/8 финала Европейского кубка ЕГФ.
Украинки захватили лидерство в самом начале встречи и лишь раз позволили хозяевам сравнять счет, однако затем снова вышли вперед и к концу поединка заработали преимущество +7.
Ответная игра состоится 16 января во Львове.
Европейский кубок ЕГФ. 1/8 финала. Первый матч:
«Бриксен» (Брессаноне, Италия) – «Галичанка» (Львов, Украина) – 29:36 (16:20)
«Бриксен»: Прунстер, Эдер (1), Дурнвалдер, Шотцер, Абфальтерер (1), Хилбер (1), Ди Пьетро (4), Нотдурфтер (2), Дюран Моренс (5), Укхино (3), Пернтхалер, Баббо (6), Джиларди (6), Ди Карлантонио, Виколер.
«Галичанка»: Салтанюк, М.Поляк, Дьяченко (1), Голинская, Максименко, Маркевич (6), Головко, Прокопяк (1), Мартынюк, Овчаренко, Майкут, Коновалова (7), Козак (3), Мелекесцева (2), Дмитришин (13), Т.Поляк (3).
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